Сегодня 16:22 Детский просветительский центр открыли в музее «Бородинское поле» в Можайске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Можайского округа Подмосковье

В музее-заповеднике «Бородинское поле» состоялось официальное открытие Детского культурно-просветительского центра. Это современное, технологичное пространство для семейного отдыха и просвещения.

В церемонии открытия приняли участие заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова, председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева, депутаты Московской областной думы Татьяна Сердюкова и Владимир Вшивцев, депутат Совета депутатов Можайского округа Елена Прокутина, начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова, координатор социального фонда «Защитники отечества» Галина Аксенова, руководитель Можайской общественной организации поддержки инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, имени Георгия Победоносца Маргарита Орлова, а также заместитель директора департамента музеев и поддержки циркового искусства Елена Гомонюк. Директор музея Игорь Корнеев и методист Светлана Антонова представили гостям новый образовательный проект.

Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

Особую теплоту мероприятию придал момент видеосвязи с Детским центром, который Бородинский музей создал в 2023 году в станице Луганская в ЛНР. Сотрудники и юные посетители центра из Луганска поприветствовали можайских коллег, поделились своими впечатлениями и пожелали друг другу успехов. Этот мост дружбы подчеркнул важность культурных и образовательных связей.

Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

После официальной части гости сменили формат общения и сыграли с детьми в интеллектуальную викторину «Что? Где? Когда?». Роли знатоков на этот раз примерили взрослые: они старательно отвечали на вопросы, которые подготовили для них юные посетители центра. Самым ожидаемым событием стало открытие дверей новой интерактивной комнаты. Это место, где современные технологии встречаются с историей. Здесь установлены VR-очки, интерактивные экспонаты, видео- и аудио-инсталляции. Главный принцип нового пространства: в отличие от основных экспозиций музея, здесь все можно и нужно трогать руками.

Фото: Пресс-служба администрации Можайского муниципального округа

«Для нас было важно создать не просто игровую, а настоящую образовательную среду, где история оживает. Дети смогут в виртуальной реальности оказаться в гуще событий 1812 года, проследить за передвижением войск, посетить виртуальные экскурсии, послушать как звучат орудия тех времен, изучить униформу войск, а на наших мастер-классах — своими руками создать сувенир, который станет напоминанием о посещении Бородинского поля», — рассказала Светлана Антонова. На протяжении всего праздника гостей встречали и развлекали любимые детские персонажи — большие ростковые куклы. Отметим, центр создан в рамках Федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав национального проекта «Семья». Администрация выразила уверенность, что новый Детский культурно-просветительский центр на «Бородинском поле» станет точкой притяжения для школьников и семей всего Можайского округа и гостей из других регионов, открывая историю Отечества через игру, технологии и творчество.