Детский праздник в честь Масленицы прошел в ДК «Восход» в Балашихе

В городском округе Балашиха в Доме культуры «Восход» прошел праздник «Масленица хороша — широка ее душа». На мероприятие пришли ребята из школ № 3, № 5, № 7 и № 15, чтобы вместе проводить зиму и встретить весну.

Гостей праздника ждали увлекательные приключения с участием сказочных персонажей: Кумушки, Петрушки, Цыгана, Медведя и даже веселых блинчиков. Вместе с ними ребята смогли развеселить Лесное чудище и Кикимору, которые сначала пытались испортить праздник. Но благодаря дружным песням, танцам, играм и загадкам атмосфера стала по-настоящему праздничной. Лесное чудище получило доброе человеческое имя — Степа, а Тетка Стужа осталась без обид, уступив место Весне.

Веселую интерактивную программу для детей подготовили участники творческих коллективов Дома культуры «Восход»: Драматический театр «Калейдоскоп», Образцовый коллектив Детский театр «Лингвиния», Театральный коллектив «Лингвиненок» и Ансамбль народного танца «Авангард».

Артисты четыре раза встречали гостей, чтобы каждый ребенок смог почувствовать радость от праздника и окунуться в атмосферу русских народных традиций. Песни, пляски и забавы подарили всем участникам заряд хорошего настроения и помогли проводить зиму с улыбкой.