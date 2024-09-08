Детский праздник на тему ПДД провели в парке «Пехорка» в Балашихе

Правила дорожного движения напомнили детям в Балашихе. В парке «Пехорка» автоинспекторы и педагоги Дворца творчества провели тематический праздник.

Праздник организовали сотрудники Госавтоинспекции и педагоги «Дворца творчества детей и молодежи» в рамках проведения «Единого дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма „Детям Подмосковья — безопасные дороги“.

Участников праздника разделили на команды. Им предстояло отгадать загадки на знание ПДД, собрать на скорость из пазлов дорожные знаки, решить кроссворды, а также показать свои навыки оказания первой медицинской помощи на специальном манекене-тренажере.

Каждый желающий мог продемонстрировать умение ездить на велосипеде. Также ребятам вручили почетные грамоты и световозвращающие элементы.

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