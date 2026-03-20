Детский поэт Виктор Полянских выступил перед школьниками в Реутове

Школьники смогли прикоснуться к миру стихосложения и послушать произведения о детстве и бережном отношении к природе из уст самого автора. Виктор Полянских поделился со слушателями своим видением мира и объяснил, почему важно развивать умение замечать его красоту с ранних лет.

Поэт признался, что встречи с молодыми читателями всегда становятся для него источником сил и вдохновения. «Глаза заинтересованных слушателей, их живая реакция дарят мне ощущение полета и желание творить дальше», — отметил он.

Виктор Полянских рассказал о своем творческом пути и поделился неожиданным фактом: в детстве он не мечтал стать писателем, а пробовал себя в разных областях — живописи, спорте и даже столярном деле. Теперь же он не представляет жизни без поэзии и признается, что рифмы и строки порой приходят к нему ночью.