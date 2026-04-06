Детский омбудсмен Подмосковья встретилась с учениками Павлово-Посадского лицея

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова провела открытую встречу с учениками Павлово-Посадского лицея. В необычном формате живого диалога школьники смогли обсудить с Ксенией Владимировной волнующие их вопросы и поделиться личными переживаниями.

Особое внимание во время общения было уделено безопасности и правам детей. Ребята поднимали важные темы — от буллинга и травли в школе до интернет-безопасности и случаев скулшутинга. Благодаря искренности школьников и честным ответам омбудсмена в зале царила атмосфера доверия, а разговор получился насыщенным и содержательным.

Ксения Мишонова поделилась с ребятами историями из своего детства, что сделало встречу еще ближе и интереснее для юного поколения. Школьники активно задавали вопросы, делились впечатлениями и участвовали в обсуждении.

По итогам встречи педагоги и руководство лицея отметили большую ценность такого открытого взаимодействия и выразили благодарность Ксении Мишоновой за неформальное общение и полезные советы. В администрации подчеркнули, что подобные мероприятия важны для молодежи, потому что помогают почувствовать свою значимость и быть услышанными.