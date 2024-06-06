Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова провела прием граждан

Фотограф: Дмитрий Самбуров
Фото: Фотограф: Дмитрий Самбуров/пресс-служба УПР в МО

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова провела прием жителей в общественной приемной «Единой России» в Реутове. Встреча прошла в рамках тематической недели приемов по вопросам материнства и детства.

В рамках приема жители Подмосковья обсудили вопросы семейных споров, помощи, включая психологическую поддержку одиноким матерям, а также содействие в благоустройстве.

По словам Ксении Мишоновой, на прием пришли 10 человек. Основное внимание привлекли вопросы определения места жительства детей после развода родителей.

Она отметила, что с каждым годом таких ситуаций становится все больше, и за первые пять месяцев текущего года поступило 102 обращения на эту тему, в то время как за аналогичный период прошлого года было 99 обращений.

Также на прием пришли родители, которые попросили помощи в благоустройстве территории. Ксения Мишонова отметила, что все обращения были оформлены официально и отправлены на дальнейшее рассмотрение.

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