Детский музыкальный фестиваль прошел в Подольске
В детской музыкальной школе № 1 состоялся фестиваль-конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Сияние звуков». В музыкальном конкурсе приняли участие 28 талантов из округа в возрасте от 7 до 17 лет.
Свое мастерство продемонстрировали обучающиеся трех крупнейших школ округа: детской музыкальной школы № 1, детской музыкальной школы № 2 и климовской детской музыкальной школы.
Ребята соревновались в трех номинациях: деревянные духовые (флейта, кларнет, саксофон); медные духовые (труба, валторна); ударные инструменты (ксилофон, малый барабан).
Оценивало выступления профессиональное жюри во главе с экспертом из Пушкинского музыкального колледжа имени Прокофьева.
Лауреаты конкурса получат шанс выступить на грандиозном гала-концерте 1 июня. Победители выйдут на сцену вместе с профессиональным коллективом — Оркестром Подольской филармонии.