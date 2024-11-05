Детский медцентр Рошаля в Подмосковье оказал помощь более 20 тысячам пациентов
Врачи детского медцентра имени Рошаля осмотрели свыше 20 тысяч юных пациентов со дня открытия. Ежедневно амбулаторную помощь там получают до 600 человек, еще порядка 100 консультируются с врачами при помощи телемедицины.
Как рассказала главврач центра Татьяна Шаповаленко, ежедневно за помощью в учреждение обращаются свыше 500 человек. Это жители не только Подмосковья, но и других регионов.
«В настоящее время в КДЦ ведут прием врачи 21 специальности, в том числе логопед и психолог. Наиболее востребованными специалистами по количеству посещений являются невролог, гастроэнтеролог и аллерголог», — сказала она.
Детский медцентр Рошаля открылся в конце августа и стал флагманским проектом в сфере здравоохранения. В нем работают профессионалы со всей России. Ежегодно там будут получать помощь свыше 150 тысяч человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе симуляционного центра для обучения сотрудников скорой помощи. Свои навыки там отработали уже 2,5 тысячи специалистов.