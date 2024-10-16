Детский мастер-класс рисунка ко Дню бабушек и дедушек пройдет в Лобне

В Детской библиотеке Лобни пройдет мастер-класс «Осенний подарок», приуроченный ко Дню бабушек и дедушек. Этот теплый семейный праздник отмечается в России 28 октября, и в преддверии торжества библиотека приглашает всех желающих на художественное мероприятие.

Художница Ирина Гуськова 18 октября в 17:30 проведет мастер-класс, где участники смогут создать уникальные осенние подарки для своих любимых бабушек и дедушек. Мероприятие состоится по адресу: улица Циолковского, 3.

Кроме того, в библиотеке откроется художественная выставка «Бабушка и внуки», которая позволит посетителям насладиться теплыми и трогательными работами.

Стоит отметить, что в городском округе Лобня уделяется значительное внимание развитию сферы дополнительного образования. Здесь работают бесплатные секции и кружки разнообразной направленности, организованные как в учреждениях культуры, так и на базе общеобразовательных школ. Это позволяет жителям города развивать свои творческие способности и участвовать в культурной жизни округа. Вход свободный, возрастная категория 0+.

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