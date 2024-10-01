Детский мастер-класс по росписи гипсовых фигур прошел в Волоколамске

В городском парке Волоколамска состоялся мастер-класс «Роспись гипсовых фигур», организованный работниками Кашинского дома культуры. Участникам предлагалось выбрать гипсовую фигурку и разукрасить ее по своему усмотрению, что позволило проявить творческую фантазию без ограничений.

Дети с энтузиазмом взялись за кисти, создавая яркие и разнообразные образы, которые могли бы соперничать с самой природой. Родители также активно включились в процесс, поддерживая своих детей и наслаждаясь творческим отдыхом.

Опытные педагоги с радостью делились своими знаниями и помогали начинающим художникам осваивать технику росписи. В завершение мастер-класса все участники получили возможность забрать свои работы домой, а также получили дополнительные заготовки для самостоятельного творчества.

«Очень здорово, просто и увлекательно. Мы очень довольны, что попали на такой мастер-класс», — отметила Юлия, чья дочь Аделия с увлечением расписала несколько фигурок.

Мастер-класс подарил всем участникам массу положительных эмоций и вдохновение для дальнейшего творчества.

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