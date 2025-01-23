Детский мастер-класс по изготовлению открыток прошел в онкодиспансере в Ногинске

Волонтеры из Ногинского колледжа навестили маленьких пациентов областного онкодиспансера. Они провели мастер-класс по изготовлению открыток с маленькими зонтиками внутри.

Девиз студентов Ногинского колледжа: «Если вы собираетесь в один прекрасный день сделать что-то хорошее для кого-то, помните: один прекрасный день — это уже сегодня!» помогает им совершать добрый дела. Занимательный мастер-класс они провели для пациентов детского отделения областного онкологического диспансера.

Дети, которые проходят длительное лечение, изготовили открытки с маленькими зонтиками внутри, под которыми кто-то рисовал друга, а кто-то — сказочного героя. Открытку ребята решили подарить своим друзьям. Дети вместе со взрослыми с удовольствием приняли участие в этом занятии, отвлеклись от предстоящих процедур и творчески провели время.

Волонтеры из Ногинского колледжа решили сделать такие поездки регулярными. Вдохновленные успехом мастер-класса, они уже планировали следующий проект — возможно, это будет занятие по рисованию или театрализованные представления. Главное — создать атмосферу комфорта и тепла, в которой дети смогут почувствовать себя счастливыми и свободными от забот.