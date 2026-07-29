Детский «Летний марафон дружбы» прошел в Воскресенске

В парке «Москворецкий» и на площади ДК «Юбилейный» состоялись развлекательные мероприятия для детей. Юные жители округа приняли участие в подвижных играх, командных соревнованиях и творческих активностях.

В парке «Москворецкий» прошла программа «Игры детства наших родителей». Ребята с удовольствием сыграли в «Классики», «Съедобное — несъедобное» и «Вышибалы», а также попробовали свои силы в интерактивных и настольных играх. Ведущая объясняла правила и помогала участникам на протяжении всей программы.

В этот же день на площади Дворца культуры «Юбилейный» состоялся «Летний марафон дружбы». Для детей подготовили танцевальную программу, веселые игры, командные эстафеты и тематическую фотозону. Завершилось мероприятие беседой о здоровом образе жизни. Ребятам напомнили о вреде пагубных привычек и рассказали, что в любой сложной ситуации важно обращаться за поддержкой к родителям и учителям.

Развлекательные программы для детей в округе регулярно проходят в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Их организуют сотрудники учреждений культуры, создавая для юных жителей интересный и безопасный досуг в период летних каникул.