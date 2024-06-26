Детский лагерь «Смена» открыли в Лосино-Петровском этим летом

Фото: Телеканал «360»

В Лосино-Петровском работает лагерь дневного пребывания детей «Смена». В течении всей смены ребята вовлечены в различные события.

У каждого отряда свое название и девиз. Каждый день непохож на предыдущий и наполнен яркими впечатлениями, общением и встречами с интересными людьми. Ребята посещают парк культуры и отдыха, городскую библиотеку. Вожатые каждый день проводят тематические мероприятия по темам здоровья, краеведения, патриотизма, экологии и другим.

«Дети сами эти идеи дают. Когда приходишь на смену, хочется творить. Дети заряжают энергией. Хочется делать ради них», — поделилась вожатая лагеря «Смена» Анна Назарян.

Дети принимают активное участие и в спортивно-развлекательных мероприятиях. Ежедневно проводятся зарядка и танцевальные разминки.

«Дети с удовольствием приходят в лагерь. И уже второй год мы набираем большее количество детей, чем запланировано. Многие находят здесь себе друзей, знакомятся», — рассказала начальник лагеря «Смена» Ирина Жукова.

Воспитатели и вожатые надеются, что проведенные в летнем пришкольном лагере дни надолго запомнятся ребятам.

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