Детский лагерь «Осетр» в Зарайске примет летом 320 детей

Лагерь с полувековой историей долго время не работал в связи с карантином, приемом беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а затем нуждался в капитальном ремонте. «Осетр» открыл двери для первой смены 2 июля.

Более 160 детей из Подмосковья, Москвы и других регионов приехали в лагерь, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. В течение трех недель ребят ждет обширная культурно-развлекательная программа, которая подарит массу ярких впечатлений.

Воспитанники лагеря также смогут пообщаться с интересными людьми. Одна из таких встреч — с участием главы округа Виктором Петрущенко, депутатов и лидеров молодежных организаций — уже состоялась. Ребята смогли задать волнующие их вопросы и обсудить с гостями важные темы.

«Еще в июне здесь кипела работа. Рабочие завершали капитальный ремонт в жилых помещениях и справились со своей задачей — сдали корпуса в срок», — рассказал Виктор Петрущенко. Теперь дети проживают в комфортабельных комнатах, где установлены новые кровати и имеется горячая вода — то, чего ранее не было.

Всего этим летом лагерь примет в две смены 320 мальчишек и девчонок.