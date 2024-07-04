Детский лагерь «Осетр» в Зарайске откроют после ремонта в августе
В детском оздоровительном лагере «Осетр» в Зарайске продолжается капитальный ремонт. Открыть двери после него учреждение должно в августе.
Рабочие заканчивают ремонт в корпусах лагеря. Они уже утеплили фасад, заменили напольное покрытие. На очереди отделочные работы, монтаж электросетей и сантехники.
«Мы знаем, как наши дети любят лагерь. Приезжают с других городов. Все стремятся попасть именно в Зарайск. Здесь и воспитатели, и руководители лагеря, и повара — все работают с большой любовью», — прокомментировал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Реконструкции такого масштаба в лагере «Осетр» не было с момента открытия. В этом году учреждение отмечает 50-летний юбилей. Открытие после ремонта запланировано на август.
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