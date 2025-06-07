Детский лагерь «Осетр» в Зарайске капитально отремонтируют к концу июня

Детский оздоровительный лагерь «Осетр» в деревне Трегубово в Зарайске капитально отремонтируют к концу июня, а первая смена заедет сюда уже 2 июля. Готовность объекта на сегодня достигла 70%.

Подрядчик завершил ремонт корпуса № 5. Осталось провести генеральную уборку. Работы продолжаются еще в двух зданиях, при этом самые масштабные — во втором корпусе. Специалисты утепляют стены и выполняют внутреннюю отделку.

Капитальный ремонт планируют завершить к 25 июня. Руководство уверенно, что обновленный детский лагерь предоставит комфортные условия для отдыха и создаст благоприятную атмосферу для развития, спорта и творчества.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности для наших ребят. Уверены, что они проведут незабываемое время в лагере», — отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Открытие лагеря «Осетр» станет важным событием для родителей, желающих отправить своих детей на летний отдых.