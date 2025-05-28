Детский лагерь «Литвиново» отремонтировали в Наро-Фоминске

Первая смена в детском лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске начнется 30 мая. Перед приемом ребят учреждение тщательно подготовили — там отремонтировали крыши, фасады и провели благоустройство.

В этом году дети отдохнут в полностью обновленном лагере — там отремонтировали две крыши жилых корпусов, а также фасады, установили новую мебель и провели благоустройство территории.

«Все это необходимо для комфорта и безопасности детей. Всего на ремонт было направлено более 10 миллионов рублей», — рассказал директор Дмитрий Еремейцев.