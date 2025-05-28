Детский лагерь «Литвиново» отремонтировали в Наро-Фоминске
Первая смена в детском лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске начнется 30 мая. Перед приемом ребят учреждение тщательно подготовили — там отремонтировали крыши, фасады и провели благоустройство.
В этом году дети отдохнут в полностью обновленном лагере — там отремонтировали две крыши жилых корпусов, а также фасады, установили новую мебель и провели благоустройство территории.
«Все это необходимо для комфорта и безопасности детей. Всего на ремонт было направлено более 10 миллионов рублей», — рассказал директор Дмитрий Еремейцев.
В лагере расположены 14 детских спальных корпусов, киноконцертный зал, досуговый центр, лечебный корпус, бассейны, столовая и другие объекты.
В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что всего этим летом в «Литвиново» отдохнут более трех тысяч детей участников СВО. За сезон там организуют шесть смен по 14 дней.
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