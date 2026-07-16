Детский лагерь «Кораллово» открыли в Одинцове
В Московской области продолжается развитие системы детского оздоровительного отдыха. В Одинцовском округе начал работу новый загородный лагерь «Кораллово», который сможет принимать до 180 детей в смену.
Расширение сети современных лагерей позволяет увеличить число детей, которые смогут провести летние каникулы в комфортных и безопасных условиях.
«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок имел возможность полноценно отдохнуть, укрепить здоровье и найти новых друзей. С начала лета в наших лагерях по бесплатным путевкам отдохнули уже 2,5 тысячи ребят», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
На территории лагеря создали современные условия для отдыха, занятий спортом и творческого развития. Для детей построили семь жилых корпусов, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивный зал и открытые площадки для различных видов активности.
Кроме того, там оборудовали просторный актовый зал для проведения мероприятий и костровая площадка, где будут проходить традиционные вечерние встречи и общелагерные события.
Первая смена в новом лагере уже начала работу под названием «Единство народов России». Ее участникам предстоит насыщенная программа, включающая спортивные соревнования, творческие мастер-классы, тематические мероприятия и различные образовательные активности, направленные на знакомство с культурными традициями страны, развитие командного взаимодействия и патриотическое воспитание.
Бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря Московской области предоставляются детям участников специальной военной операции, детям-сиротам, а также другим категориям жителей, которым необходимы дополнительные меры социальной поддержки.
Подробности о детском отдыхе в регионе доступны по ссылке.