Детский культурный центр откроют в музее «Горки Ленинские» 4 октября

На территории Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» 4 октября откроет двери детский культурно-просветительский центр «Лампа». Он станет первым из 25 подобных пространств, которые появятся по всей России.

Открытие «Лампы» станет частью масштабной программы Министерства культуры страны и федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который реализуют в рамках национального проекта «Семья».

Уже со следующего года сеть таких центров будут открывать в музеях, библиотеках и домах культуры по всей России. К 2030 году количество учреждений превысит полторы тысячи.

Центр в усадьбе «Горки Ленинские» разместят в Южном флигеле. Пространство займет два этажа и объединит 10 разнообразных площадок — от деревообрабатывающего цеха и фотолаборатории до шахматного класса, художественной мастерской и уютной библиотеки. Там найдется занятие для каждого ребенка — вне зависимости от возраста и интересов.

Залы смогут менять свою функцию в зависимости от расписания — превращаться в театральную сцену или площадку для музейных программ.

«У последней дореволюционной владелицы усадьбы Горки Зинаиды Григорьевны Морозовой-Рейнбот, вдовы легендарного мецената Саввы Морозова, было четверо детей, которые часто гостили в Горках. Позже, когда в усадьбе проживал основатель Советского государства В. И. Ленин, его супруга Н. К. Крупская организовала ясли, детский сад и школу. Надежда Константиновна была одним из лидеров советского образования, хорошо знала работы ведущих зарубежных педагогов и широко их использовала», — отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Первый день работы центра «Лампа» пройдет в формате праздника. Юные гости смогут увидеть спектакль «Фантазеры» театра «О», попробовать традиционные усадебные угощения, принять участие в работе творческих и технических лабораторий и ознакомиться с возможностями нового центра.

Начало программы запланировано на 12:00, вход на мероприятие свободный.