Детский кулинарный конкурс на футбольную тему прошел в Лосино-Петровском

В рамках Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» в дошкольном учреждении «Ивушка» школы № 2 имени Владимира Дагаева в Лосино-Петровском состоялся кулинарный конкурс на самое креативное оформление блюда «Футбольный гурман». Готовить детям помогали их родители.

Кулинарный конкурс «Футбольный гурман» — это самый вкусный этап Всероссийского фестиваля «Футбол в школе». Мероприятие объединило детей и родителей, вместе они готовили полезные и оригинальные блюда.

Участники придумали не только креативное оформление своим кулинарным произведениям, но и необычные названия: «Футбольное поле»–салат, «Завтрак футболиста», «Сырные мячи в тарталетках», «Футбольный мяч»–торт, «Футбольные капкейки». Блюда получились вкусными, питательными, прибавляющими энергии и отличного настроения.

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