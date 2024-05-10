Детский кружок ракетного моделирования отметил юбилей в Клину | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 16:01 Детский кружок ракетного моделирования отметил юбилей в Клину Данила Кирьянов

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Кружок ракетного моделирования, действующий более шестидесяти лет в Доме детского творчества, отметил юбилей. Воспитанники подготовили ракеты для запуска, над которыми работали более месяца.

Мероприятие прошло в городском парке «Сестрорецкий» и собрало более сотни зрителей. Перед запуском собравшимся показали авиамодели, которые также были созданы в рамках детского творческого проекта.

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Задание по пуску ракет доверили девятикласснице Варваре Ефременко, которая год назад переехала в Клин из космического города Байконура. Именно там расположен космодром, известный по всему миру.

«В Байконуре я с пятого класса занималась ракетомоделированием. Там я делала спортивные ракеты, которые участвовали в соревнованиях. И когда переехала в Клин, специально искала здесь такой кружок», — рассказала Варвара Ефременко.

Под восторженные возгласы детей ракеты взмывали на высоту до 300 метров. Запуск стал частью празднования юбилея и был первым в этом году. Участники кружка обещают продолжить поражать жителей своими захватывающими полетами в этом сезоне.

Данила Кирьянов Данила Кирьянов Данила Кирьянов Данила Кирьянов Данила Кирьянов

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