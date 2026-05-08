Детский концерт к 9 Мая прошел в Воскресенске

В преддверии Дня Победы в городском округе Воскресенск продолжаются памятные и патриотические мероприятия. На площади Дворца культуры «Юбилейный» состоялась детская программа «Солдаты мая, слава вам навеки!», посвященная подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Голос памяти» и стало искренним выражением уважения к героям, отстоявшим свободу и независимость Родины. Участники театральной студии «Спектр» под руководством Елены Сенадской представили литературно-патриотическую композицию, рассказывающую о мужестве защитников Отечества и высокой цене Победы.

Воспитанники студии проникновенно читали стихи о войне, ветеранах и мире, передавая зрителям атмосферу памяти и благодарности. Музыкальное сопровождение программы подготовили участники студии академического вокала PRIMA под руководством Татьяны Родиной.

Каждое выступление было наполнено искренностью, душевным теплом и чувством патриотизма. В завершение мероприятия юные артисты обратились с теплыми пожеланиями к ветеранам и труженикам тыла, пожелав им крепкого здоровья, заботы близких, благополучия и мирного неба над головой.

Память о героях Великой Отечественной войны продолжает жить в сердцах поколений, объединяя людей вокруг уважения к истории своей страны и подвигу народа-победителя.