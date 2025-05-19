Детский конкурс военных песен прошел в Волоколамске

В Центре культуры и творчества «Родники» Волоколамского муниципального округа прошел конкурс инсценированной песни «Ничто на земле не проходит бесследно». Воспитанники детских садов исполнили произведения военных лет.

Дети не только пели, но и танцевали, показывали сценки из военной жизни, изображали солдат и медсестер. По словам главы Волоколамского муниципального округа Натальи Козловой, особенно трогательным было то, как маленькие артисты, которые еще не умеют читать, с выражением произносили строки о подвигах героев Великой Отечественной войны.

«Это были превосходные два часа. Мне кажется, у всех, кто находился сегодня в этом зале, в глазах стояли слезы», — поделилась руководитель муниципалитета.

Когда зазвучала песня «Встанем», зрители поднялись в едином порыве.

Победителем конкурса стал детский сад № 14, почетное второе место присудили ребятам из дошкольного учреждения «Радуга», третье — досталось малышам из детсада № 3. Лично от имени Натальи Козловой специальный приз получили воспитанники детского сада № 24, которые представили номер с песней «Родина». Участникам мероприятия вручили грамоты и сладкие подарки.