Детский конкурс «Полицейский Дядя Степа» прошел в Воскресенске | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 15:22 Детский конкурс «Полицейский Дядя Степа» прошел в Воскресенске

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В городском округе Воскресенск сотрудники полиции совместно с членом Общественного совета при УМВД Татьяной Воеводиной подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». В мероприятии приняли участие дети в возрасте от шести до 12 лет.

Ребята посвятили свои поделки деятельности сотрудников органов внутренних дел, используя для их изготовления цветную бумагу, фломастеры, пластилин, клей, цветной картон и пластмассовые фигуры. Всего на конкурс представили 29 работ.

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По итогам первого отборочного этапа конкурса авторами лучших работ стали Денис Журавлев, Алина Князева, Павел Белов, Елизавета Фролова, Анна Мещерякова и Полина Князева. Их работы направлены участия в региональном этапе конкурса.

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