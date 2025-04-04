Детский конкурс патриотического плаката начался в музее Чайковского в Клину

Музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину с 1 по 30 апреля проводит творческий конкурс детских плакатов «Против беды, против войны», посвященный 80-летию Великой Победы. Проект помогает молодому поколению осознать ценность мира и почувствовать связь с героическим прошлым России.

Особую значимость конкурсу придает история самого музея. В тяжелые военные годы, с 23 ноября по 14 декабря 1941 года, здание находилось под фашистской оккупацией. Подвиг сотрудников, защищавших мемориальный дом композитора, стал частью летописи военных лет.

К участию приглашаются дети и подростки 5-18 лет. Конкурсные работы будут оценивать в трех возрастных категориях.

Жюри 6 мая определит лучшие работы, а 9 мая, в День Победы, состоится торжественное награждение. Победителей ждут дипломы, памятные подарки и билеты на концерты в музее-заповеднике.

Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на официальном сайте музея в разделе «Конкурсы».