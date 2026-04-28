Детский конкурс пасхальных рисунков прошел в Одинцове

В Захаровском Доме культуры в Одинцове наградили победителей XXIV конкурса детско-юношеского рисунка и искусства «Пасхальный свет и радость». Участие в творческом состязании приняли 920 детей из школ, детских садов, школ искусств, воскресных школ и студий изобразительного искусства.

Гран-при Одинцовского благочиния получила картина шестнадцатилетней Кристины Минаковой «Святые страстотерпцы Романовы», на которой изображено венчание последнего русского царя Николая II и Александры Федоровны в Большой церкви Зимнего дворца. Заместитель благочинного округа, священник Александр Карпов отметил, что в работе Кристины тонко отражена тема жертвенности, которая непосредственно связана с праздником Пасхи. Красная ковровая дорожка на полотне символизирует трагическую судьбу августейшей четы.

В этом году в конкурсе появилось новшество — экспозицию дополнили работы детей из Донецкой Народной Республики. Конкурс проводится в округе уже в 24-й раз.