Детский конкурс красоты прошел в Химках

Финал конкурса для юных красавиц Химок «Мисс россияночка-2025» провели в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Участие в нем приняли 23 жительницы округа в возрасте от шести до 17 лет.

Праздник для юных участниц организовали обладательница титула «Гран-при Миссис Жемчужина России-2025» Юлия Маковецкая и директор городского конкурса красоты и таланта «Мисс и Миссис Химки» Елена Тараненко.

«Наши участницы очаровали всех своим обаянием и великолепными народными костюмами. Основная цель конкурса — развитие творческих способностей девочек и патриотическое воспитание подрастающего поколения», — подчеркнула Елена Тараненко.

Программа участниц включала: визитку в стихотворной форме, а также дефиле в тематическом костюме «Россия» и в вечернем платье.

Оценивали девушек члены компетентного жюри, среди которых: муниципальный депутат Инна Монастырская, председатель химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова, блогер Анна Леппиоя и победительницы всероссийских конкурсов красоты.

«Это праздник красоты, таланта и гордости за наше будущее поколение. Милые дамы продемонстрировали не только внешнюю привлекательность, но и глубокую связь с культурой и традициями нашей страны», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Главную награду — титул гран-при — по решению жюри получили все конкурсантки. Помимо этого, каждой участнице присвоили индивидуальные звания.