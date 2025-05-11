Детский коллектив из Серпухова стал лауреатом фестиваля «Матушка Россия»

В Московском государственном академическом театре «Русская песня» состоялась торжественная церемония чествования финалистов хореографического фестиваля «Матушка Россия». По красной ковровой дорожке прошел хореографический ансамбль «Подсолнушки» из городского округа Серпухов — победитель отборочного тура.

Самых талантливых участников приветствовал продюсер проекта Родион Газманов. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова, а также Министерства культуры и туризма Московской области. Организатором выступает «Творческий центр Ангелины Шкарупиной „Броско“.

«Матушка Россия» направлена на выявление, поощрение и развитие наиболее одаренной молодежи в области хореографии и танца по всей стране. Первый этап фестиваля прошел в онлайн-формате, и организаторы рассмотрели более трех тысяч заявок.

Образцовый коллектив «Хореографический ансамбль „Подсолнушки“ стал Лауреатом I степени за танцевальные номера „Ладушки“, „Забайкальская казачья“ и „Ягодка малинка моя“, а также Лауреатом III степени за танец „Майский вальс“. В финале фестиваля ансамбль продемонстрировал высокое мастерство и завоевал заслуженное признание публики и жюри.