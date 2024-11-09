Детский коллектив из Химок выступит на всероссийском музыкальном фестивале

В концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных на II Всероссийском фестивале-конкурсе выступит образцовый детский коллектив Московской области «Русская мозаика» из Химок. Мероприятие приурочили к 150-летию пианистки и композитора Елены Гнесиной.

Коллектив «Русская мозаика», воспитанники Центральной детской школы искусств городского округа Химки примут участие во II Всероссийском фестивале-конкурсе народно-инструментального искусства для детей и юношества «Детская академия».

«„Русская мозаика“ — это уникальный детский коллектив и один из самых крупных отделов народных инструментов в России. Они показывают по-настоящему феноменальную программу. Это богатство в культуре, которое очень сложно описать словами. Это обязательно нужно услышать», — сказала директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Фестиваль проведут в рамках Года семьи и посвятят 150-летию со дня рождения Елены Гнесиной. Учредителями и организаторами конкурса стали Министерство культуры Российской Федерации, Российская академия музыки имени Гнесиных, Музыкальное училище имени Гнесиных, Департамент культуры города Москвы и другие.

По словам муниципального депутата Николая Томашова, в репертуаре оркестра «Русская мозаика» — произведения, которые вошли в золотой фонд зарубежной, русской и советской музыки.

«Все участники коллектива — учащиеся струнной секции. На этом отделении в Центральной детской школе искусств учатся больше 160 человек», — добавила она.

Образцовый детский коллектив Московской области «Русская мозаика» выступит в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных 10 ноября в 14:00 по адресу: город Москва, Малый Ржевский переулок, дом № 1.

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