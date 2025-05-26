Детский инклюзивный вокальный ансамбль впервые выступил в Одинцове

Творческий инклюзивный коллектив открыли при клубе «Изумрудный город» в Одинцове. Команда включает талантливых учеников, которые посещают театральные и музыкальные уроки. Ребята дали концерт в Одинцовском историко-краеведческом музее.

Руководитель коллектива Лилия Борзова отобрала лучших учеников и подготовила их к выступлению. Вместе они разучили патриотические песни. Такой выбор темы не случаен — первый концерт ансамбля приурочили к 80-летию Великой Победы. Событие привлекло много зрителей, особую атмосферу придавали исторические экспонаты музея. Татьяна Лобова, мама одной из участниц — Кристины, отметила, что слушать музыку в такой уникальной обстановке — удовольствие, особенно когда выступают настолько талантливые дети.

Кристина занимается вокалом уже несколько лет, раньше она выступала сольно, но теперь ей особенно нравится работать в ансамбле. Совместные репетиции проходят три раза в неделю, и ребята активно общаются и поддерживают друг друга.

После выступления участники посетили экскурсию, где смогли рассмотреть исторические экспонаты краеведческого музея.