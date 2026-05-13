Детский игровой комплекс откроется в Наро-Фоминске 1 сентября

«Волшебный рейс» для маленьких жителей Кантемировского микрорайона будет готов к 1 сентября. У семейных прогулок здесь появится еще одна веская причина — новая современная площадка для игр и спорта.

Детский игровой комплекс площадью 450 квадратных метров установят у дома № 73 по улице Шибанкова. Внешний вид площадки — от состава элементов до сине-зеленой гаммы — заранее обсудили и согласовали с жителями.

Центральное место займет игровой комплекс с тремя спусками. Для малышей обустроят песочный дворик и качалки на пружинах. Не забыли и про качели: здесь установят как классические модели, так и всеми любимое «гнездо». Любители спорта оценят возможности многофункционального блока.

Комфорт — в деталях. Пока дети будут играть на каруселях и осваивать игровые башни, взрослые смогут отдохнуть на парковых диванах с удобными спинками. Порядок на территории помогут поддерживать управляющая компания и активные жители микрорайона.