Детский игровой комплекс на улице Шибанкова открыли в Наро-Фоминске

Площадка в форме самолета появилась у дома № 73. На ней установлены горки, качели, карусели, «паутинка», спортивные элементы и песочная зона.

Заместитель главы округа Алексей Гусаков на церемонии открытия отметил, что эта площадка — одна из шести, которые появятся в округе. Первый комплекс на этом месте установили в 2016 году, и теперь его обновили.

В честь открытия для детей устроили праздник: выступили вокалисты студии «Сюрприз» из дворца культуры «Созвездие». Начальник территориального управления Наро-Фоминска Евгений Клюшкин угостил ребят мороженым.

Жители соседних домов искренне рады обновленной площадке. Алла, мама двоих детей и жена участника боевых действий, поделилась впечатлениями.

«Я сфотографировала и отправила мужу — пусть видит, какая у нас классная новая площадка. Да и вообще город за последнее время сильно преобразился», — отметила она.

«Лето для детей — самый важный период. Мы очень рады, что управились быстро. Площадка стала просторнее, появилось резиновое покрытие — это важно для самых маленьких», — подчеркнула местная жительница Елена.