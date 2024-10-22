Детский игровой комплекс модернизировали в Лосино-Петровском

В поселке Биокомбината у дома № 5 модернизировали детскую игровую площадку в тематике «марафон». Здесь установили горки, качели и турники.

На площадке установили многофункциональный игровой и спортивно-гимнастический комплексы, качалку-балансир и качалку на пружине, качели на деревянных стойках, а для песочницы выделили отдельное место. Специалисты заменили асфальт на резиновое покрытие, установили новое ограждение и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион».

«Всему есть свое время. Площадки тоже имеют свой срок. Они выходят из строя, они изнашиваются. Поэтому мы даем вторую жизнь площадкам, которые были выбраны еще другими поколениями. Я считаю, что это важная задача всей Московской области», — сказал заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Михаил Пешков.

В рамках программы «Модернизация детских игровых площадок» обновят четыре объекта в Лосино-Петровском. Еще три площадки модернизируют по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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