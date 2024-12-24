Детский хор из Лобни стал победителем международного конкурса

Конкурс «Новогодний калейдоскоп» проходил в окружном общественном центре имени Моссовета . В творческом состязании участвовали юные артисты разных жанров.

Мероприятие было организовано в рамках фестивального движения «Созвездие детских талантов». Исполнители соревновались в нескольких номинациях: хореография, вокал, театр, художественное слово, хоровое и декоративно-прикладное искусство, оригинальный жанр и театр моды.

Детский хор «Серебряный родник» из лобненского Дворца культуры «Чайка» показал высокий уровень вокального мастерства и получил высокие оценки жюри. Юные артисты исполнили «Рождественскую песенку», поделившись со зрителями настроением приближающегося праздника. Наградой творческому коллективу из Лобни стал диплом лауреатов первой степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.