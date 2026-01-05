Детский хоккейный турнир памяти олимпийского чемпиона Михаила Васильева состоялся в Павлово-Посадском округе

4 января в Электрогорске состоялся детский хоккейный турнир, посвященный 80-летию города и памяти прославленного земляка — двукратного чемпиона мира и олимпийского чемпиона Михаила Васильева. На льду встретились три команды: две из Павловского Посада («Тигры-1» и «Тигры-2») и местный «Вымпел».

Несмотря на юный возраст участников, уровень игры и эмоциональный накал на площадке были по-взрослому серьезными. Ребята демонстрировали не просто навыки катания и владения клюшкой, а тактическое мышление, слаженные комбинации и настоящий бойцовский дух.

По итогам соревнований первое место завоевала команда «Тигры-1» из Павловского Посада. «Серебро» также уехало в Павловский Посад с командой «Тигры-2». Третье место занял электрогорский «Вымпел».

Турнир стал ярким спортивным событием, которое не только выявляет молодые таланты, но и сохраняет память о легендарном хоккеисте, чье имя продолжает вдохновлять новых поклонников спорта.