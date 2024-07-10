Детский хирург Михаил Борзаков провел лекцию для педиатров в больнице Лобни

В детской поликлинике Лобни активно продолжается работа по повышению качества медицинской помощи. Особое внимание уделяется профессиональному росту педиатров и младшего медицинского персонала через проведение лекций и практических занятий.

На последней лекции детский хирург Михаил Борзаков поделился своим опытом и знаниями оказания помощи пациентам с острыми хирургическими состояниями, включая аппендицит и синдром острой мошонки. В ходе обсуждения рассмотрели методы диагностики и тактики оказания помощи на амбулаторном этапе.

Врач также ответил на вопросы коллег и поделился информацией о признаках различных заболеваний, эффективных методиках лечения и важности своевременной диагностики.

Также в медучреждении планируется выступление специалистов других специальностей, таких как лоры, офтальмологи, эндокринологи и аллергологи, перед сотрудниками поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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