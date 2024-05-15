Детский городок в Одинцове оснастили видеонаблюдением | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 21:27 Детский городок в Одинцове оснастили видеонаблюдением пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Детскую площадку открыли в прошлом году в деревне Шульгино. Площадь городка составляет 450 квадратных метров. Его оформили в виде легендарного космического корабля «Буран» по губернаторской программе.

Осенью 2023 года по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева открылась новая детская площадка в деревне Шульгино. Игровой городок расположен на берегу пруда.

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«Сегодня лично проверил состояние объекта после богатого на осадки зимнего периода — площадка содержится хорошо и пользуется спросом. Для безопасности ребят и их родителей объект оснастили освещением и видеонаблюдением. Прилегающую территорию можно развивать и дальше. Подготовим проект обустройства небольшого пирса на пруду, чтобы здесь было комфортно и рыбакам. Концепцию обязательно обсудим с жителями», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Отметим, что детская площадка вошла в программу благоустройства по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Всего в прошлом году на территории Одинцовского округа по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева установили девять современных игровых городков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.