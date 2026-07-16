Детский гематолог Виктория Лыспак начала прием в больнице в Одинцове

В Одинцовской областной больнице начал прием новый специалист — врач-педиатр и детский гематолог Виктория Лыспак. С июня она консультирует юных пациентов с заболеваниями крови и кроветворной системы.

Виктория Лыспак окончила Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, затем прошла ординатуру по педиатрии и профессиональную переподготовку по гематологии в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова.

В 2025 году она получила дополнительную квалификацию детского онколога в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Общий стаж ее работы в сфере педиатрии и детской гематологии превышает шесть лет.

Специалист занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний крови у детей, включая различные формы анемии, нарушения свертываемости крови, тромбоцитопению, гемофилию, а также онкогематологические заболевания.