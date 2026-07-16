Детский гематолог Виктория Лыспак начала прием в больнице в Одинцове
В Одинцовской областной больнице начал прием новый специалист — врач-педиатр и детский гематолог Виктория Лыспак. С июня она консультирует юных пациентов с заболеваниями крови и кроветворной системы.
Виктория Лыспак окончила Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, затем прошла ординатуру по педиатрии и профессиональную переподготовку по гематологии в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова.
В 2025 году она получила дополнительную квалификацию детского онколога в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Общий стаж ее работы в сфере педиатрии и детской гематологии превышает шесть лет.
Специалист занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний крови у детей, включая различные формы анемии, нарушения свертываемости крови, тромбоцитопению, гемофилию, а также онкогематологические заболевания.
Детская гематология — это область, где время часто работает против нас. Чем раньше выявлено нарушение, тем выше шансы на полное выздоровление. Моя задача — не просто назначить лечение, а дать ребенку и его родителям уверенность в завтрашнем дне. Я рада, что теперь могу помогать маленьким пациентам в Одинцовской областной больнице.
Виктория Лыспак
Отделение детской гематологии Одинцовской областной больницы оказывает плановую и экстренную помощь в круглосуточном режиме по адресу: Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, 6. Позвонить в учреждение можно по номеру 8 (495) 599-44-87.
Привлечение новых квалифицированных специалистов в медицинские учреждения остается одним из ключевых направлений программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области.
Желающие могут присоединиться к чату о детской гематологии по ссылке.