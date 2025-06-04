Детский футбольный турнир «Кубок доброты» завершился в Подмосковье

Благотворительный фонд «Добрые дела» провел VIII-й детский футбольный турнир «Кубок доброты». Участниками соревнований стали подмосковные ребята 9-16 лет из социальных центров, дети без родителей, нуждающиеся в помощи и защите государства. Об этом сообщили в министерстве инвестиций МО.
Победителем стал Детский социально-реабилитационный центр при церкви Пресвятой Троицы из Коломны. Второе место досталось серпуховской команде. Бронзу завоевали «Непоседы» из Домодедова.
Для участников турнира организовали развлекательную зону: поставили батут, станцию с мороженым, а также пригласили профессиональных специалистов. Специальным гостем мероприятия стала блогер Алиса Буслова. Она вручила награды победителям, пообщалась с ребятами и подарила им памятные фото.
В министерстве инвестиций отметили, что партнерами фестиваля выступили холдинг «Строительный Альянс» и союз промышленников и предпринимателей «Иволга».
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