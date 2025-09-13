Детский футбольный центр имени Олега Романцева открыли в Подольске
Спортивный комплекс, где расположится детский футбольный центр Олега Романцева, открыли рядом с ледовым дворцом «Витязь» в Подольске. В нем будет работать филиал академии Спартака.
«Открылся первый детский футбольный центр Олега Романцева. Он предполагает развитие юношеского спорта, и этот манеж — это первая очередь. В ближайшем будущем закладывается манеж по адресу: Армейский проезд, 1», — сказал генеральный директор «Спартак-Юниор» Владимир Федоренко.
В спортивном объекте будут тренироваться порядка 300 детей, а в микрорайоне Кузнечики новый манеж, который скоро откроется, сможет вмещать 400 человек.
«Воспитанники, добивающиеся определенных успехов в развитии, отправляются туда на просмотр. Как правило, это недельная стажировка, а дальше зависит все от самого ребенка», — уточнил Владимир Федоренко.
Особенность центра — цифровые технологии.
«Мы пристально относимся к качеству футбола, у нас в академии работают сертифицированные тренеры. Мы даже внедрили понятие „Цифровой футболист“. Через системы информационные мы планируем мониторить состояние здоровья, технику, различные качества», — сказал председатель Совета директоров «Спартак-Юниор» Андрей Киселев.
Сам Олег Романцев планирует приезжать сюда как можно чаще, чтобы передавать знания и опыт подрастающему поколению.
«Я знаком с подольскими спортсменами. Когда у них появилась мысль открыть такой манеж замечательный, я сказал, что я приму участие обязательно. Приеду на открытие, будут участвовать в тренировках», — поделился советский футболист Олег Романцев.
Каждый ребенок и даже родитель смог получить не только наставления от именитого спортсмена, но и фото с автографом на память.
«Когда появляешься на таких мероприятиях, сразу мысль: „не зря я прожил“. Сколько улыбающихся детишек я увидел, это всего лишь один мяч, который они будут гонять. Я рад, что у нас столько внимания уделяется детишкам», — сказал он.