Детский футбольный центр имени Олега Романцева открыли в Подольске

Спортивный комплекс, где расположится детский футбольный центр Олега Романцева, открыли рядом с ледовым дворцом «Витязь» в Подольске. В нем будет работать филиал академии Спартака.

«Открылся первый детский футбольный центр Олега Романцева. Он предполагает развитие юношеского спорта, и этот манеж — это первая очередь. В ближайшем будущем закладывается манеж по адресу: Армейский проезд, 1», — сказал генеральный директор «Спартак-Юниор» Владимир Федоренко.

В спортивном объекте будут тренироваться порядка 300 детей, а в микрорайоне Кузнечики новый манеж, который скоро откроется, сможет вмещать 400 человек.

«Воспитанники, добивающиеся определенных успехов в развитии, отправляются туда на просмотр. Как правило, это недельная стажировка, а дальше зависит все от самого ребенка», — уточнил Владимир Федоренко.

Особенность центра — цифровые технологии.

«Мы пристально относимся к качеству футбола, у нас в академии работают сертифицированные тренеры. Мы даже внедрили понятие „Цифровой футболист“. Через системы информационные мы планируем мониторить состояние здоровья, технику, различные качества», — сказал председатель Совета директоров «Спартак-Юниор» Андрей Киселев.