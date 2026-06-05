Детский физкультурно-оздоровительный лагерь открылся в Павловском Посаде

Лето — это маленькая жизнь, а лагерь «Дельфин» — ее яркое начало. В день открытия сотрудники устроили для ребят настоящий праздник с дискотекой, после чего дети отправились знакомиться со своими отрядами и заботливыми вожатыми.

Каждый день в лагере ребята занимаются общей физической подготовкой, посещают бассейн, участвуют в отрядных мероприятиях и мастер-классах на базе ФОК «Надежда». Также воспитанников ждут экскурсии в библиотеку и музеи города, походы в кино, поездки в Ледовую арену и подвижные игры на свежем воздухе. Впереди еще почти целый месяц, полный спортивных достижений, творческих открытий, искренних улыбок и настоящей дружбы. Организаторы желают ребятам провести лето весело, активно и с пользой для здоровья, чтобы каждый день приносил новые впечатления, а воспоминания остались с ними надолго.