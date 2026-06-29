Детский фестиваль талантов прошел в Доме культуры ЗИО в Подольске

Яркую праздничную шоу-программу в Доме культуры ЗИО посвятили закрытию первой смены школьных лагерей. В зале собрались самые активные и творческие ребята из школ № 8, 14, 13, а также из гимназии № 4.

Этот день стал кульминацией первых недель летнего отдыха. Юные подольчане не только успели подружиться и набраться сил, но и подготовили творческие номера. Локальные репетиции проводили в каждой школе, чтобы показать свои достижения на большой сцене.

Атмосфера в зале царила по-настоящему летняя и радостная. Сотрудники Дома культуры ЗИО подготовили для ребят насыщенную интерактивную программу. Массовые игры, зажигательные флешмобы и конкурсы не дали скучать никому.

Каждый юный зритель стал полноценным участником мероприятия: все дружно танцевали, подпевали и участвовали в веселых активностях между номерами.