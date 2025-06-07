Детский фестиваль «Наследники Победы» прошел в Можайске

В фестивале «Наследники Победы» поучаствовали более 80 малышей из дошкольных отделений образовательных комплексов округа. Мероприятие провели в культурно-досуговом центре.

Дети исполнили стихи и песни о силе духа и мужестве русских солдат, о подвигах на фронте и стремлении защитить Родину. Хореографические номера покорили зрителей своей выразительностью. Юные артисты тщательно готовились к каждому выступлению.

«Видно, какая огромная работа по патриотическому воспитанию проводится в каждом детском саду нашего округа, где педагоги считают своим долгом научить ребенка любить свою Родину, хранить память и защищать родную землю», — отметила начальник управления образования и отраслей социальной сферы администрации округа Светлана Катальникова.

Всех артистов наградили грамотами, но самым ярким впечатлением стали аплодисменты зрителей.