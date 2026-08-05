Детский дневной стационар открыли в Серпухове

Новый детский дневной стационар позволяет юным пациентам получать необходимое лечение без госпитализации и разлуки с семьей. С 16 июня по 4 августа медицинскую помощь здесь получили 49 детей.

В отделении маленькие пациенты проходят процедуры и обследования в комфортных условиях, а после завершения дневного курса лечения возвращаются домой — к родным и привычной обстановке.

Здесь оказывают плановую соматическую помощь по широкому спектру направлений. Специалисты занимаются лечением вегетососудистой дистонии, анемии, гастритов, артериальной гипертензии, инфекций мочевыделительной системы и пиелонефритов. Также в отделении проводят догоспитальные обследования, необходимые для подготовки к дальнейшему лечению.

За состоянием пациентов следит медицинская команда в составе врача и двух медицинских сестер. Несмотря на небольшой штат, специалисты обеспечивают внимательное наблюдение и полный комплекс необходимых процедур.

«Открытие детского дневного стационара — большой шаг для города. Мы видим, как важно для ребенка получать лечение и при этом оставаться в привычной обстановке, рядом с семьей. Это снижает стресс и помогает детям легче переносить процедуры. Родители тоже чувствуют себя спокойнее, зная, что их дети находятся под надежным наблюдением», — отметила временно исполняющая обязанности заместителя главного врача по детству и родовспоможению Анастасия Брянцева.

Новый формат лечения помогает сочетать качественную медицинскую помощь и комфорт для ребенка, сохраняя привычный распорядок дня и поддержку семьи.