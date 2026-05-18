Детский дерматолог высшей категории начал прием в Волоколамске

В детской поликлинике Волоколамской больницы начал работать новый врач-дерматолог Екатерина Орлова. Специалист высшей категории уже ведет прием детей и консультирует пациентов с заболеваниями кожи, волос и ногтей.

Новый специалист вернулся работать в родной округ после многолетней практики в столичном медицинском учреждении. Екатерина Орлова окончила гимназию № 1 в Волоколамске, после чего получила высшее образование по специальности «лечебное дело». В 2011 году врач завершила ординатуру по направлению «дерматовенерология».

Стаж работы Екатерины Орловой составляет 17 лет. Основную часть профессиональной карьеры она посвятила работе в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии. Сегодня специалист принимает пациентов сразу по нескольким направлениям. Она работает как врач-дерматовенеролог, детский дерматолог, клинический миколог, трихолог и косметолог.

В поликлинике врач занимается диагностикой и лечением кожных заболеваний у детей. В числе наиболее распространенных обращений — дерматиты, экзема, себорея, угревая болезнь и грибковые поражения кожи и ногтей. Также специалист консультирует по вопросам профилактики и ухода.

«Уверена, что профессионализм Екатерины будет востребован и поможет нашим маленьким пациентам получать качественную медицинскую помощь рядом с домом», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.