Детский благотворительный забег прошел в Солнечногорске

В Солнечногорске на территории городского парка и стадиона «Металлург» 31 мая прошел шестой ежегодный детский забег «Круг Солнца». Мероприятие посвящено сбору средств на помощь Артему Симонову, страдающему редким генетическим заболеванием.

В забеге приняли участие более 180 детей в возрасте до 15 лет. Они преодолевали дистанции 500 и 1000 метров в парке, а также 100, 300 и 2000 метров на стадионе «Металлург». Призеров и участников наградили кубками и медалями.

«„Круг Солнца“ вновь доказал: в нашем округе живут неравнодушные люди, всегда готовые прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Благодарю юных участников, организаторов, волонтеров и всех, кто поддержал акцию», — отметила замглавы округа Ирина Тишина.

Накануне аналогичный забег прошел в Андреевке, где приняли участие более 100 детей. Организатором мероприятий выступает сообщество «Спортивный Солнечногорск» совместно с городским парком и стадионом «Металлург».

Больше новостей о Солнечногорске — в официальных каналах администрации округа и главы округа Константина Михалькова в MAX.