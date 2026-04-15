Детский благотворительный турнир по бильярду прошел в Ногинске

В Ногинске 11–12 апреля прошел детский благотворительный турнир по бильярдному спорту «Путь Чемпионов». Соревнования проводятся уже в восьмой раз (начиная с 2024 года), но в Ногинске — впервые.

Турнир традиционно организует мастер спорта по русскому бильярду, чемпионка России, тренер-преподаватель с 18-летним стажем Светлана Ставицкая совместно с Федерацией бильярдного спорта Московской области. К участию приглашались юные спортсмены до 16 лет. В этом году приехали 58 ребят из шести регионов и 15 городов России.

Праздник детского бильярда начался с вручения подарков самым юным участникам. Самый младший среди мальчиков Тамерлан Аксенов из Калуги и самая младшая участница среди девочек Алеся Кузнецова из города Радужный Владимирской области увезли с турнира не только опыт и сувениры, но и премиальные кии.

По итогам состязаний первое место завоевал Александр Бушков из Рязани. Приз победителя составил 25 тысяч рублей. Игроков, сумевших с достоинством выдержать двухдневный марафон, ждал внушительный призовой фонд, а также эксклюзивные медали турнира «Путь Чемпионов».

Каждый участник соревнования получил памятный сувенир — кружку с эмблемой восьмого турнира. У ребят, которые регулярно приезжают на эти соревнования, собралась уже целая коллекция таких кружек.

Проведение турнира стало возможным благодаря неравнодушным людям и благотворителям. Большое содействие оказал директор Союза «Ногинская торгово-промышленная палата», депутат Богородского округа Магомет Сакалов.