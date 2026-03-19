Детский бассейн открыли после капитального ремонта в Воскресенске

В Воскресенске во Дворце водных видов спорта «Дельфин» состоялся открытый урок в учебном бассейне, где недавно завершился капитальный ремонт. Обновление стало возможным благодаря реализации народной программы партии «Единая Россия», направленной на развитие социальной инфраструктуры.

ДВС «Дельфин» — один из ключевых спортивных объектов города. Здесь проводятся оздоровительные занятия для детей и взрослых, тренировки по плаванию, водному поло и синхронному плаванию, а также соревнования различного уровня. Депутат Совета депутатов Илья Донодин лично посетил тренировку юных спортсменов, чтобы оценить их успехи и качество выполненных работ.

«В конце 2025 года в помещении учебной ванны полностью заменили плитку на стенах и полу, установили новый влагостойкий потолок, обновили двери, радиаторы отопления и сантехнику, улучшили освещение и систему водоотведения, провели антигрибковую обработку конструкций. Следующий этап — ремонт детского бассейна. Специалисты уже подготовили сметную документацию», — рассказал Илья Донодин.

Родители воспитанников с нетерпением ждали возможности увидеть, как их дети занимаются в обновленной, комфортной и безопасной обстановке. Открытый урок стал настоящим праздником для юных пловцов и их семей.