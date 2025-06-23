Детский автогородок открыли в парке в Лобне

Торжественное мероприятие в Центральном парке посетили глава городского округа Анна Кротова и начальник ОГИБДД ОМВД России по Лобне майор полиции Виталий Яценко. Они отметили, что теперь юным жителям города станет еще легче учить правила дорожного движения.

На территории автогородка, расположенного рядом с катком, обустроены места для парковки и автобусные остановки, размечены пешеходные переходы и установлены дорожные знаки. Такие площадки повторяют реальные городские условия. Каждый посетитель этой локации может стать настоящим участником дорожного движения без риска для жизни и здоровья.

В рамках занятий дети будут участвовать в разнообразных играх и квестах, моделирующих дорожные ситуации. Ребята могут быть как водителями, так и пешеходами.

Площадка работает с ежедневно с 10.00 до 22.00. Любой посетитель парка может прийти в автогородок и самостоятельно проверить свои знания правил дорожного движения.