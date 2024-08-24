Детский авиасалон проведут на базе дворца культуры в Жуковском 24 августа

Детский авиационно-космический салон ДАКС-2024 организуют в городском округе Жуковский на площадке дворца культуры. Самые маленькие узнают, как сделать модель самолета, а школьники побеседуют с представителями вузов и потенциальными работодателями.

На базе Муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры» в Жуковском 24 августа состоится Детский авиационно-космический салон ДАКС-2024.

Для маленьких гостей подготовят мастер-классы, на которых им расскажут и покажут, как сделать модель самолета. Ребята под руководством представителей Роскосмоса своими руками соберут и запустят ракету, освоят управление дронами с экспертами Центра робототехники Московского государственного технического университета. Для детей также организуют конкурсы и викторины.

Студенты и школьники смогут пообщаться с преподавателями высших учебных заведений и потенциальными работодателями.

«Со своей стороны мы окажем максимальную поддержку, так как важно выходить в новые регионы. А также нужно взаимодействовать с профильными техническими вузами для того, чтобы нести эту идею для формирования новых, молодежных команд и молодежного движения авиационного направления», — подчеркнула председатель Оргкомитета ДАКС-2024 Анна Кузнецова.

В салоне представят экспозиции патриотических клубов: гости мероприятия посетят выставку исторического оружия. Вблизи дома культуры проведут состязания по дрон-рейсингу.

Мероприятие пройдет 24 августа с 10:00 до 19:00 по адресу: улица Фрунзе, дом № 28. Вход свободный.

Информацию о «ДАКС-2024» можно найти на сайте. Фото прошлых мероприятий доступны по ссылке.

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